Отдохнувшим за границей россиянам предложили избегать сдачи теста на COVID-19

Российские туристические компании в Екатеринбурге предложили клиентам, отдохнувшим за границей, избегать соблюдения требований Роспотребнадзора и начали им продавать поддельные справки об отсутствии коронавируса. Об этом E1.RU рассказала одна из путешественниц.

«Турфирма предложила купить липовую справку. Я заплатила тысячу, и через некоторое время мне ее выдали», — пояснила собеседница портала, добавив, что из-за сложных рейсов и пересадок не успевала сдать тест на COVID-19. Россиянка уточнила, что на документе стояла печать действующего местного медицинского центра.

При этом в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что в регионе еще не было зафиксировано ни одного случая подделки таких справок, а сама ситуация находится под контролем полиции.

В свою очередь опрошенный порталом юрист Юлия Федотова уточнила, что изготовление фальшивых документов подпадает под статью 327 УК России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

«Под уголовную ответственность могут подпасть как те, кто занимается продажей этих справок, так и те, кто их покупает. Это преступление небольшой тяжести», — рассказала она, подчеркнув, что наказание предусматривает до одного года лишения свободы.

23 сентября возвращающихся в страну из-за границы на самолете россиян обязали соблюдать дома режим самоизоляции. Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, прилетевшие на родину граждане обязаны находиться на карантине до тех пор, пока не получат результат ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.