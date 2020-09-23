Возвращающихся из-за границы россиян обязали самоизолироваться

Россиян, возвращающихся в страну из-за границы на самолете, обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России, размещенном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, работодатели будут обязаны проинформировать выезжающих за рубеж работников о необходимости соблюдения режима изоляции до получения результатов теста на коронавирус.

Постановление вступит в силу в четверг, 24 сентября.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявлен 6431 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего в стране выявлен 1 122 241 случай коронавируса. За последние 24 часа в России умерли 150 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов. 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V».