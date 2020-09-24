В АТОР оценили решение отправлять на изоляцию прибывших из-за границы россиян

Российские туроператоры пока не получали никаких инструкций в связи с решением отправлять всех прибывших из-за границы туристов на изоляцию до получения результатов теста на коронавирус. Свою оценку по данному поводу в беседе с РБК дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, известно о нововведениях стало «как всегда, "вовремя"» — изменения в постановление внесли 18 сентября, опубликовано оно было 23 сентября, а вступило в силу 24 сентября.

Ломидзе подчеркнула, что, вероятно, следить за соблюдением карантина гражданами Роспотребнадзор будет через портал Госуслуг. «Согласно тексту постановления, предполагается, что человек приехал — сдал тест и сидит дома. Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток», — добавила она.

23 сентября стало известно о том, что возвращающихся в страну из-за границы на самолете россиян обязали соблюдать дома режим самоизоляции. Как следует из постановления главного санитарного врача России Анны Поповой, прилетевшие на родину граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока не получат результат ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.

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