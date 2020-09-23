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В России продлили меры для иностранцев и лиц без гражданства из-за коронавируса

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил до 15 декабря меры, введенные из-за пандемии коронавируса, для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок временного пребывания или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России продлевается. Также до 15 декабря продлен срок учета по месту пребывания, если он истекает раньше.

Данные меры были введены в стране из-за пандемии коронавируса и действовали до 15 сентября.

Ранее власти России разрешили иностранцам, которые владеют недвижимостью в стране, выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома приезжих. Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно как очно, обратившись в МФЦ, так и с помощью портала госуслуг.

В марте сообщалось, что иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса независимо от цели пребывания на территории страны.

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