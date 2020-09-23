Названо истинное число заболевших коронавирусом

Ученые Бернского университета в Швейцарии пришли к выводу, что бессимптомных носителей коронавируса гораздо меньше, чем заболевших COVID-19. Истинное число больных называется в статье, опубликованной в журнале PLoS Medicine.

Специалисты проанализировали 79 исследований, в которых представлены эмпирические данные о 6616 человек с коронавирусом, 1287 из которых были определены, как бессимптомные. Хотя ученые не могли выявить ложноотрицательные случаи COVID-19, было оценено, что лишь 20 процентов инфекций оставались бессимптомными за все время наблюдения за больными.

Результаты исследования показывают, что для сдерживания пандемии необходимо продолжать соблюдать гигиену рук и органов дыхания, социальное дистанцирование и другие режимы изоляции, поскольку за большинство случаев заражения отвечает досимптомная передача коронавируса.

До сих пор полный спектр симптомов COVID-19 изучен недостаточно. Некоторые инфицированные люди могут страдать от тяжелых форм инфекции, приводящих к вирусной пневмонии, респираторному дистресс-синдрому и смерти, в то время как другие остаются полностью бессимптомными или демонстрируют легкие неспецифические симптомы.