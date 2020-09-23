Высчитана точная польза от защитной маски

Защитная медицинская маска снижает риск заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза. К такому выводу пришли эксперты Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Также специалисты из ЦНИИ эпидемиологии высчитали, что риск заразиться ОРВИ, гриппом и COVID-19 снижается в 1,3 раза при использовании перчаток. При этом необходимость защищать руки особенно ярко проявилась при наличии контакта с больными: в этом случае вероятность инфицирования снижалась в 2,7 раза.

В начале сентября главный врач Канады Тереза Тэм (Theresa Tam) заявила, что во время занятий сексом партнерам необходимо надевать защитные маски, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. По ее словам, вероятность подхватить инфекцию через сперму или вагинальную жидкость мала, но высока при поцелуях.

В августе россияне массово отказались от защитных масок для детей в школах. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Отмечается, что от упомянутого аксессуара отказались около половины опрошенных, поскольку он «затрудняет работу легких».