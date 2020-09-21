Пассажирка самолета покашляла и заразила коронавирусом десяток попутчиков

Пассажирка авиакомпании Vietnam Airlines, летевшая из Лондона во Вьетнам, покашляла в самолете и заразила коронавирусом десяток попутчиков. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention).

По информации издания, 27-летняя бизнесвумен из Вьетнама жаловалась на боль в горле и кашель перед полетом, а через четыре дня у нее обнаружили COVID-19. Специалисты отследили все контакты женщины и определили, что она заразила инфекцией 14 пассажиров и одного члена экипажа.

Отмечается, что на борту самолета находились в общей сложности 217 человек, при этом туристов не обязывали надевать защитные маски в процессе перелета. После прилета в Ханой у путешественников проверяли температуру тела.

«Риск передачи SARS-CoV-2 на борту самолета во время длительных перелетов реален и может стать причиной вспышки коронавируса даже в бизнес-классе с просторными сиденьями», — заявляется в исследовании.

Кроме того, медики выяснили, что, помимо пассажиров самолета, бизнесвумен также заразила троих соседей по комнате и друга, к которому ходила домой, когда находилась в Лондоне.

Ранее в сентябре военнослужащая США посетила бар после отпуска и заразила коронавирусом 20 человек. 26-летняя американка не стала дожидаться результатов теста на коронавирус после путешествия в Грецию и отправилась на вечеринку в закрытое помещение с больным горлом. В конечном итоге она передала инфекцию 23 посетителям бара.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



