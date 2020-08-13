40 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах родственника

В американском штате Западная Вирджиния более 40 членов одной семьи заразились коронавирусом во время похорон. Об этом сообщает газета New York Post.

Полли Уильямс (Polly Williams) рассказала, что похороны ее кузины прошли 2 июля. На церемонию прилетела родственница из Аризоны, болеющая COVID-19. Женщина не предупредила родных о своем состоянии, поэтому никто из присутствующих не соблюдал меры предосторожности, в том числе не носил медицинские маски.

«Я заметила, что родственница плохо себя чувствует, но не придала этому особого значения, — вспоминает Уильямс. — Я предположила, что она просто утомилась от перелета и недосыпа. Сама она ни словом не обмолвилась, что может болеть чем-то серьезным».

Позже выяснилось, что за несколько дней до приезда женщина жаловалась на здоровье и даже обращалась к врачам. Более того, незадолго до церемонии у мужа и сына этой родственницы выявили новую коронавирусную инфекцию.

Вскоре один из членов семьи, оказавшийся под одной крышей с больной, заразился коронавирусом. Вирус стремительно распространялся, и всего за месяц в семье появилось более 40 заболевших. Уильямс, которая благополучно переболела COVID-19, утверждает, что некоторых родственников с коронавирусом пришлось госпитализировать.

«Я понимаю, что умер ее близкий человек. Я все понимаю, — подчеркивает Уильямс. — Но она могла хотя бы надеть маску и перчатки и попросить нас всех соблюдать дистанцию, чтобы не заразиться».

Всех членов семьи Уильямс посадили на карантин, а церковь, где проходила похоронная служба, продезинфицировали.

Ранее сообщалось, что 28 членов одной семьи из американского штата Калифорния заразились коронавирусом. Ричард Гарай стал первым членом семьи, который заболел COVID-19. Он затрудняется ответить, каким образом он и все остальные члены его семьи подхватили опасный вирус.