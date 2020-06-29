28 членов одной семьи заразились коронавирусом

Житель американского штата Калифорния и 27 членов его семьи оказались больны новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание New York Post.

Ричард Гарай (Richard Garay) стал первым членом семьи, который заразился. «Все началось с насморка и головной боли, а закончилось высокой температурой и лихорадкой», — рассказал он.

Вскоре от американца подхватил инфекцию его 60-летний отец. В какой-то момент страдающий от жара Гарай сказал отцу: «Папа, я не думаю, что смогу вынести это». Однако он все же выздоровел, а его отец погиб. Те слова стали последними, что он сказал родственнику.

Также коронавирусом заболели дети Гарая, беременная жена его брата и остальные родственники. Большинство из них уже выздоровели.

Мужчина не знает точно, каким образом он и все остальные члены его семьи заразились. Он предполагает, что причиной этому мог стать визит родственника в середине мая. Также он подозревает, что занести COVID-19 в их семью могла сиделка его матери.

Гарай рассказал свою историю журналистам, чтобы предупредить других людей об опасности вируса. «Не хочу, чтобы мой отец погиб зря. Хочу, чтобы люди поняли, что коронавирус — это реальная угроза», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина шесть человек заболели новой коронавирусной инфекцией и погибли после того, как сходили на похороны. Все они, предположительно, заразились от одного человека, который тоже пришел проводить покойного в последний путь.

По последним данным, к 29 июня в мире выявлено 10,3 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 505,6 тысячи человек, 5,6 миллиона человек уже выздоровели. В Соединенных Штатах выявлено 2,6 миллиона случаев заражения, погибли 128,5 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!