Шесть человек сходили на похороны и умерли от коронавируса

В американском штате Южная Каролина шесть человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа и погибли после того, как сходили на похороны. Об этом сообщает издание New York Post.

По данным газеты, все шестеро погибших были афроамериканцами старше 60 лет, то есть входили в группу высокого риска по коронавирусу. Все они, предположительно, заразились от одного человека, который тоже пришел на похороны, которые прошли в начале марта.

«К сожалению, на те похороны пришло много людей. Кто-то из них болел коронавирусной инфекцией и распространил ее, сам, вероятно, не зная о своей болезни», — заявил коронер округа Самтер, в котором жили погибшие.

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Власти штата 16 марта велели компаниям, оказывающим ритуальные услуги, проводить похороны в режиме онлайн, чтобы избежать скопления людей.

На территории Южной Каролины зафиксировано около четырех тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибли более 100 пациентов. Около 90 процентов умерших были старше 61. Среди погибших — 56 процентов афроамериканцев, при этом темнокожие составляют 27 процентов населения штата.

Ранее сообщалось, что в английском городе Атерстон, графство Уорвикшир, дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери. Во время погребальной службы у скорбящей британки случился сердечный приступ, реанимировать ее так и не удалось.

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