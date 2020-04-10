Дочь умерла на похоронах зараженной коронавирусом матери

В английском городе Атерстон, графство Уорвикшир, дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Похороны 63-летней Джули Мерфи (Julie Murphy), зараженной коронавирусной инфекцией, проходили на кладбище Атерстона 31 марта. Во время погребальной службы у ее 32-летней дочери Лоры Ричардс (Laura Richards) случился сердечный приступ. Скорбящие попытались помочь Лоре, но реанимировать ее так и не удалось.
Со слов 45-летней сводной сестры Лоры, Сэди, когда гроб с покойной опускали в могилу, Лора начала повторять: «Я задыхаюсь, я задыхаюсь», держась руками за грудную клетку. «Моя дочка сказала ей сесть, после чего накинула на нее пальто. Лора едва могла говорить и продолжала задыхаться, — рассказала Сэди. — Священник тоже пытался спасти ей жизнь, но мы уже ничего не могли сделать. У нее случился тяжелый сердечный приступ».
Джули Мерфи скончалась в больнице 15 марта от пневмонии COVID-19. Ее захоронили рядом с супругом Кевином, который умер в 2012 году. 8 апреля Лору похоронили рядом с их могилами. В связи с ограничениями из-за эпидемии на церемонию допустили только пять человек.
Ранее сообщалось, что в США из-за пандемии коронавируса похороны стали записывать на видеокамеру, а на траурную церемонию допускать только близких родственников. В Великобритании также начали проводить похороны дистанционно.
Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения