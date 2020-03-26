Мужчина не смог организовать сыну достойные похороны из-за коронавируса

Скорбящий отец из английского города Ливерпуль не смог организовать достойные похороны для умершего от аллергии сына-подростка из-за ограничений, введенных из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание The Mirror.

16-летний Ник Келли (Nick Kelly) с детства страдал от аллергии на орехи. Из-за этого он всегда тщательно проверял еду перед употреблением в пищу. Он часто покупал кебабы на вынос в местном заведении. Сотрудники кафе знали о его аллергии.

7 марта Ник возвращался от своей девушки и в очередной раз купил кебаб. Через несколько минут после того, как он попробовал блюдо, у него пошла пена изо рта. Он начал кричать, что задыхается. Ника госпитализировали, и он четверо суток провел в больнице на искусственной вентиляции легких. 11 марта подросток скончался.

Родители Келли — 44-летний Крис (Chris) и 35-летняя Ким Кларк (Kim Clarke) хотели организовать для Ника достойные похороны, но столкнулись с введенными из-за коронавируса ограничениями. «Николас был таким счастливым и популярным парнем, что сотни человек захотели бы прийти на его похороны», — сказал Крис. В результате им придется провести похороны без церковной службы. На кладбище смогут присутствовать только десять человек, остальным скорбящим придется ждать в машинах.

«Потерять ребенка — это худший кошмар для любого родителя. Услышать, что мы даже не можем попрощаться, как того требуют традиции, ужасно. У нас отняли последнее, что мы могли сделать для нашего сына. Это как агония после агонии», — сказал Крис.

Похороны пройдут 2 апреля. Полиция расследует причину смерти Ника. У Криса и Ким остались еще трое детей: 17-летний Джо, 13-летняя Тиффани и 11-летняя Черил.

Ранее сообщалось, что в США из-за пандемии коронавируса похороны стали записывать на видеокамеру, а на траурную церемонию допускать только близких родственников. Представители центра по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали проводить похороны в присутствии только самых близких членов семьи усопшего в качестве мер предосторожности.

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