Коронавирус разлучил мать с умирающим от рака сыном

Жительница английского города Чешант, графство Хартфордшир, рассказала, что вспышка коронавируса разлучила ее с восьмилетним сыном, у которого диагностировали опухоль мозга. Об этом сообщает издание The Mirror.
В сентябре врачи диагностировали у сына 30-летней Виктории Моррисон (Victoria Morrison) Кайла опухоль мозга — диффузную внутреннюю мостовую глиому. Только один человек из 100 страдающих этим видом онкологического заболевания выживает в течение пяти лет. Большинство детей умирают в период от одного до четырех месяцев.
С момента постановки диагноза Кайл прожил шесть месяцев и чувствует себя нормально. В январе врачи проводили ему МРТ и сказали, что размер опухоли уменьшился. «Никто не может сказать, какова ожидаемая продолжительность его жизни. Некоторые говорили, от восьми до 12 месяцев. У меня чувство, что он проживет 12 месяцев», — сказала Моррисон.
С начала марта второй сын женщины, двухлетний Тайлер, страдает от высокой температуры и кашля. Врачи по телефону диагностировали у ребенка коронавирус и сообщили его матери о необходимости изолироваться с ним на две недели у них дома в английском городе Чешант, графство Хартфордшир.
Из-за болезни Кайл крайне восприимчив к коронавирусу, поэтому ему пришлось уехать к бабушке. Это значит, что школьник, которому осталось жить не больше года, проведет День матери вдали от своей мамы. «Я боюсь этого Дня матери. Мысль о том, что это может быть последний День матери для Кайла, разбивает мне сердце», — сказала Моррисон.
Женщина собирает пожертвования для смертельно больного сына. Она планирует собрать 350 тысяч фунтов (32,8 миллиона рублей) на экспериментальное лечение в американском городе Сиэтл.
Ранее сообщалось, что смертельно больная жительница Великобритании отпраздновала Рождество в сентябре с мужем и тремя детьми из-за того, что рак может убить ее в ближайшие две недели. Ей хотелось в последний раз отпраздновать с родными Рождество, поэтому они решили устроить этот праздник в сентябре.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения