Коронавирус разлучил мать с умирающим от рака сыном

Жительница английского города Чешант, графство Хартфордшир, рассказала, что вспышка коронавируса разлучила ее с восьмилетним сыном, у которого диагностировали опухоль мозга. Об этом сообщает издание The Mirror.

В сентябре врачи диагностировали у сына 30-летней Виктории Моррисон (Victoria Morrison) Кайла опухоль мозга — диффузную внутреннюю мостовую глиому. Только один человек из 100 страдающих этим видом онкологического заболевания выживает в течение пяти лет. Большинство детей умирают в период от одного до четырех месяцев.

С момента постановки диагноза Кайл прожил шесть месяцев и чувствует себя нормально. В январе врачи проводили ему МРТ и сказали, что размер опухоли уменьшился. «Никто не может сказать, какова ожидаемая продолжительность его жизни. Некоторые говорили, от восьми до 12 месяцев. У меня чувство, что он проживет 12 месяцев», — сказала Моррисон.

С начала марта второй сын женщины, двухлетний Тайлер, страдает от высокой температуры и кашля. Врачи по телефону диагностировали у ребенка коронавирус и сообщили его матери о необходимости изолироваться с ним на две недели у них дома в английском городе Чешант, графство Хартфордшир.

Из-за болезни Кайл крайне восприимчив к коронавирусу, поэтому ему пришлось уехать к бабушке. Это значит, что школьник, которому осталось жить не больше года, проведет День матери вдали от своей мамы. «Я боюсь этого Дня матери. Мысль о том, что это может быть последний День матери для Кайла, разбивает мне сердце», — сказала Моррисон.

Женщина собирает пожертвования для смертельно больного сына. Она планирует собрать 350 тысяч фунтов (32,8 миллиона рублей) на экспериментальное лечение в американском городе Сиэтл.

Ранее сообщалось, что смертельно больная жительница Великобритании отпраздновала Рождество в сентябре с мужем и тремя детьми из-за того, что рак может убить ее в ближайшие две недели. Ей хотелось в последний раз отпраздновать с родными Рождество, поэтому они решили устроить этот праздник в сентябре.

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