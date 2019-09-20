Смертельно больная женщина отпраздновала Рождество с детьми в сентябре

Смертельно больная жительница Великобритании отпраздновала Рождество в сентябре с мужем и тремя детьми из-за того, что рак может убить ее в ближайшие две недели. Об этом сообщает издание Daily Star.

В 2015 году у 33-летней на тот момент Сары МакЛафлин (Sara McLaughlin) диагностировали рак груди. Несмотря на продолжительное лечение, включающее однократную мастэктомию, химиотерапию и радиотерапию, в 2017 году женщине сообщили, что заболевание находится с терминальной стадии.

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6 сентября МакЛафлин почувствовала странный «щелчок» в шее. Осмотр врачей показал, что рак распространился на яремную вену, и ей осталось жить всего две недели.

Женщина отказалась оставаться в больнице и вернулась домой, чтобы провести последние дни с семьей. Ей хотелось в последний раз отпраздновать с родными Рождество, поэтому они решили устроить этот праздник в сентябре.

42-летний партнер Сары Стивен (Steven) достал рождественские украшения с чердака их дома в Стейлибридже, графство Большой Манчестер, и вместе с 19-летней Кейси (Casey), 11-летним Каем (Kai) и четырехлетним Кианом (Kian) украсил елку.

МакЛафлин призналась, что это был лучший день в ее жизни. Сначала родители позволили детям поиграть со своими игрушками, а потом устроили рождественский обед. На Рождество мать подарила 11-летнему Каю свой последний подарок — планшет для рисования, который стоит 400 фунтов (около 32 тысяч рублей).

По ее словам, Кай тяжелее всех из детей воспринял новость о болезни матери. Он пока не понимает, что происходит, и думает, что его хотят оставить одного. Ребенок обнял мать и умолял не покидать его.

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