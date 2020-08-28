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Россияне массово отказались от защитных масок для детей в школах

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Фото: Виктор Драчев / РИА Новости

Россияне массово высказались против введения масочного режима в школах. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в «Интерфакс».

Отмечается, что отказались от защитных масок для детей около половины опрошенных, а именно 47 процентов. По словам родителей, ребенок не сможет сидеть несколько часов в маске, поскольку она «затрудняет работу легких». При этом отмечается, что большинство россиян, которые оказались против — моложе 34 лет (63 процента).

Однако 37 процентов опрошенных считают, что ученики обязаны носить защитные маски во время уроков в школе. В то же время 16 процентов родителей не определились, следует ли настаивать на том, чтобы их ребенок надевал маску.

Согласно результатам исследования, практически каждый четвертый (26 процентов) участник опроса готов обеспечивать своих детей средствами индивидуальной защиты, а 11 процентов будут настаивать на том, чтобы их дети надевали маски, только если школа предоставит их бесплатно.

Отмечается, что в опросе приняла участие тысяча российских родителей, имеющих детей школьного возраста, в 264 населенных пунктах.

В августе защитные медицинские маски, украшенные цепочками, стали новым модным трендом из-за пандемии коронавируса. Речь идет о масках, к которым, помимо резинок, по бокам дополнительно крепятся длинные цепочки.

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