Из-за пандемии коронавируса появился новый модный тренд

Защитные медицинские маски, украшенные цепочками, стали новым модным тредом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Metro.

Речь идет о масках, к которым помимо резинок по бокам дополнительно крепятся длинные цепи. По словам модных экспертов, полученная конструкция напоминает очки с закрепленным к дужкам шнурком, который позволяет повесить аксессуар на шею.

«Более того, это удобно, поскольку маска всегда находится рядом с вашим лицом: вам не нужно каждый раз перед входом в магазин искать ее в сумке», — заключили они.

Фото опубликовано @magicthisway

Описанный аксессуар появился в ассортименте многих онлайн-шоурумов в Instagram, а также на страницах у блогеров. На фотографиях видно, что цепи для масок могут быть изготовлены как из драгоценных металлов, так и из пластмассовых бусин.

В июле пользователи сети назвали уродскими защитные маски анонимных жениха и невесты, которые они выбрали для проведения свадебной церемонии во время пандемии коронавируса. Их изделия были выполнены из кружевной ткани, а также оформлены объемными бантами и бисером.