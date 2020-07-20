Женщина начала торговать масками и заработала десятки тысяч рублей за два часа

Австралийка выставила на продажу защитные маски собственного производства и заработала 1500 австралийских долларов (около 75 тысяч рублей) за два часа. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 25-летней Шарлотты (Charlotte), она начала изготавливать маски и торговать ими на платформе Etsy, поскольку потеряла работу в марте нынешнего года из-за пандемии коронавируса. Однако количество продаж ее товаров резко возросло только в июле, после того как правительство Австралии обязало жителей носить медицинские маски в общественных местах.

Героиня материала рассказала, что 10 июля все многоразовые маски в ее магазине были распроданы за два часа. Стоимость одного изделия составляет 20 австралийских долларов (тысяча рублей). «Я не ожидала такого спроса на свой товар! Мне пришлось добавить функцию предзаказа, чтобы справиться с нагрузкой», — подчеркнула Шарлотта.

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Отмечается, что при создании дизайна аксессуаров она вдохновлялась символикой австралийского футбольного клуба Richmond Tigers. Так, например, на одну из масок нанесен карикатурный портрет одного из игроков команды — Дастина Мартина (Dustin Martin).

В апреле пара из Австралии начала торговать домашней одеждой и заработала 10 миллионов за семь минут. Матильда Мюррей (Matilda Murray) и Дон Робертсон (Don Robertson) начали продавать созданную ими линейку спортивной одежды, несмотря на вспышку коронавируса. Им удалось получить 150 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей) вместо ожидаемых 30 тысяч долларов (два миллиона рублей).