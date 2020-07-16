Популярный бренд выпустил защитную маску из сетки и подвергся осуждению в сети

Популярную марку PrettyLittleThing осудили в сети за продажу бесполезных защитных масок во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.
В ассортименте бренда появилась маска из сетчатого материала, покрытого стразами, за 10 фунтов стерлингов (893 рубля). На данный момент на сайте марки изделие полностью распродано.
Покупатели обратили внимание на предлагаемый аксессуар и раскритиковали PrettyLittleThing в соцсетях. Они заявили, что данная маска неэффективна в борьбе с распространением коронавируса. «Так, она выглядит бесполезной. Подождите, так и есть!», «PrettyLittleThing вновь поражают меня своей тупостью», «Самая бесполезная вещь из всех, что я видела», «Что это за чертовщина?», «Люди вокруг умирают, а вы делаете вот такое», — высказывались пользователи в соцсетях.
В июле актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон подверглась критике за появление на публике в бесполезной маске из страз. Она пришла в ней в ресторан Madeo в Лос-Анджелесе вместе с молодым человеком Картером Рымом (Carter Reum) и группой друзей.