Популярный магазин осудили за продажу масок от коронавируса по 75 тысяч рублей

Популярный интернет-магазин Farfetch осудили за завышенную цену на маски от коронавируса бренда Off-White. Скандал разразился в Twitter.

В продажу на сайте поступили маски, цена которых варьируется от 500 до 1000 долларов (примерно 37 и 75 тысяч рублей соответственно). При этом на таких площадках, как End Clothing и Ssense, цена масок Off-White Half Arrow Man Mask составляет 55-85 долларов (4080 и 6300 рублей).

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Покупатели были возмущены завышенными ценами на необходимый в разгар пандемии товар. Они массово пожаловались на дорогие маски в социальных сетях. «Какой стыд!», «Эти маски даже не защищают от вируса», «Farfetch виноваты в том, что позволили себе извлечь выгоду из страха людей заразиться вирусом», «Это отвратительно», — возмущались пользователи Twitter.

В результате руководство Farfetch приняло решение изъять товар из ассортимента.

В апреле медсестра, работающая с зараженными коронавирусом, раскритиковала популярный британский бренд Boohoo за продажу бесполезных медицинских масок. Она отправила анонимную жалобу, в которой обвинила марку в попытке нажиться на покупателях во время пандемии. Недовольство по поводу масок, которые продаются на сайте за 599 рублей, высказали также покупатели бренда.

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