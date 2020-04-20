Модный бренд обвинили в алчности за продажу не защищающих от коронавируса масок

Медсесестра, работающая с зараженными коронавирусом, раскритиковала популярный британский бренд Boohoo за продажу бесполезных медицинских масок. Информация появилась на портале The Sun.

Медицинская работница отправила представителям интернет-ретейлера анонимную жалобу, в которой обвинила марку в попытке нажиться на покупателях во время пандемии, предлагая им купить неэффективные защитные маски. Вместо их продажи она посоветовала Boohoo пожертвовать средства индивидуальной защиты людям, чья работа связана с лечением пациентов, инфицированных COVID-19.

«Boohoo издевается над людьми, сражающимися на передовой, из-за своей алчности. Я медсестра, и меня ужасает то, что они превращают средство индивидуальной защиты в модный аксессуар, когда нам в больницах действительно не хватает масок. Отвратительно», — отметила женщина.

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Покупатели бренда также высказали свое недовольство на счет масок, которые продаются на сайте за 599 рублей. «Качество их одежды и так низкое, а теперь еще и вот это. Они только сильнее испортили себе репутацию», — написал один. «Я собиралась потратить 88 фунтов стерлингов (более восьми тысяч рублей) на Boohoo, а потом я увидела, что они продают маски как аксессуар! Я решила, что они не получат от меня никаких денег. Стыд», — отметил другой.

В апреле в популярном интернет-магазине Etsy принялись торговать поддельными медицинскими масками во время пандемии коронавируса. Так, на сайте выставлена на продажу защитная маска ручной работы, расписанная монограммой бренда Gucci, за 125 долларов (9185 рублей), а также изделия якобы производства марок Louis Vuitton, Versace, Burberry и Fendi.

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