В сети принялись торговать поддельными масками Gucci за тысячи рублей

В популярном интернет-магазине Etsy во время пандемии коронавируса принялись торговать поддельными медицинскими масками якобы производства люксовых брендов. Фотографии товаров появились на сайте ретейлера.

Так, защитная маска ручной работы, расписанная монограммой бренда Gucci, выставлена на продажу за 125 долларов (9185 рублей). Другая маска с логотипом марки и принтом в виде змеи обойдется покупателю в 14 долларов (1000 рублей).

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Помимо этого, на сайте представлены поддельные изделия с логотипами люксовых компаний, таких как Louis Vuitton, Versace, Burberry и Fendi. Один из продавцов предлагает черную медицинскую маску с разноцветной монограммой Louis Vuitton за 222 доллара (больше 16 тысяч рублей), а также маски с знаками Versace и Fendi за 170 долларов (более 14 тысяч рублей) и 125 долларов (около 9200 рублей) соответсвенно.

В марте на сайте Ebay принялись торговать антисептическим спреем Dettol стоимостью в полмиллиона рублей. В связи с ростом спроса на бытовую химию из-за пандемии коронавируса, в британских магазинах стало не хватать дезинфицирующих средств — это привело к повышению цен на сайтах онлайн-ретейлеров. Так, антибактериальный моющий спрей Dettol в обычных универмагах стоил около 2,5 фунтов стерлингов (241 рублей), однако на Ebay его цена достигла 5600 фунтов стерлингов (539 880 рублей).

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