Пэрис Хилтон высмеяли в сети за бесполезную защитную маску из страз

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон появилась на публике в медицинской маске из страз и подверглась критике в соцсетях. Ее снимки публикуют журналисты Mirror.

39-летняя знаменитость пришла в ресторан Madeo в Лос-Анджелесе вместе с молодым человеком Картером Рымом (Carter Reum) и группой друзей. Папарацци сфотографировали ее в защитной маске, покрытой стразами, а также в белом кружевном платье и с сумкой в тон наряда.

Пользователи сети высмеяли Хилтон за использование бесполезной маски, поскольку она изготовлена из сетчатого материала. «Такая маска не спасет от вируса, зато поможет привлечь внимание в те неловкие дни, когда о тебе никто не говорит», — подчеркнул один. «Кто-то должен сказать Пэрис Хилтон, что защитная маска для лица не является модным аксессуаром», — высказался второй. «Нет ничего бесполезней маски Хилтон со стразами», — заключил последний.

30 июня Мелания Трамп встретилась с пенсионерами без медицинской маски и была обругана. Первая леди страны вместе с мужем почтили память участников Корейской войны, пообщавшись во время встречи с ветеранами без защитных масок. Юзеры осудили Трамп за то, что она пришла на встречу с ветеранами без необходимой защиты.

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