Маску Кокорина из крокодиловой кожи за десятки тысяч рублей сочли не модной

Российский стилист и эксперт моды Влад Лисовец считает не модной маску форварда «Сочи» Александра Кокорина из крокодиловой кожи стоимостью около 30 тысяч рублей. Соответствующее мнение он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, эта покупка бессмысленная — подобное средство защиты не выполняет своих основных функций. «Это называется — лишь бы выступить. Я считаю, что это странно», — сказал он.

Стилист выразил мнение, что логично покупать аксессуары, которыми можно в дальнейшем пользоваться. «Но маска из крокодилов с розами, как предлагали некоторое селебрити, — это ужасно смотрится, как будто во рту у тебя непонятно что лежит», — продолжил он.

В то же время Лисовец отметил, что ему нравятся однотонные, цветные маски, а также с принтом. Он назвал это «прикольным», но добавил, что «это ненадолго».

Фотографию в дорогостоящей маске Кокорин опубликовал 22 июня. Изделие изготовлено в элитном московском ателье. Аксессуар имеет сменный фильтр и справа украшен небольшой серебристой надписью «К.9».

Его высмеял телеведущий Иван Ургант. Шоумен отметил, что, судя по поступку футболиста, коронавирус теперь опасен не только для людей, но и для крокодилов. Ургант также подверг сомнению необходимость покупки. По его словам, Кокорин мог бы приделать лямки к своим мокасинам.

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