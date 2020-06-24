Ургант высмеял маску Кокорина из крокодиловой кожи за десятки тысяч рублей

Телеведущий Иван Ургант высмеял форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовавшего фото в маске из крокодиловой кожи стоимостью около 30 тысяч рублей. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube-канале программы.

Шоумен отметил, что, судя по поступку футболиста, коронавирус теперь опасен не только для людей, но и для крокодилов. Ургант также подверг сомнению необходимость покупки. По его словам, Кокорин мог бы приделать лямки к своим мокасинам.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев выступил в защиту Кокорина. Телеведущий добавил, что футболист как законопослушный гражданин меняет свою маску каждые два часа.

Фотографию в дорогостоящей маске Кокорин опубликовал 22 июня. Изделие изготовлено в элитном московском ателье. Аксессуар имеет сменный фильтр и справа украшен небольшой серебристой надписью «К.9».

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