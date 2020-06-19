Выпустивший «школьников» на матч РПЛ клуб проиграл с рекордным счетом

«Ростов» на выезде проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 июня, и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев. На гол форварда гостей Романа Романова, забитый на первой минуте матча, сочинцы ответили хет-триком Александра Кокорина, дублями Антона Заболотного и Дмитрия Полоза, а также голами Ивана Новосельцева и Никиты Колдунова. Еще один мяч в свои ворота забил ростовчанин Владимир Абрамов.

«Ростов» потерпел рекордное поражение в истории премьер-лиги. До этого в рамках турнира никто не проигрывал с разницей больше, чем в семь мячей.

В составе «Ростова» на поле вышли 11 дебютантов премьер-лиги, среди них исключительно воспитанники академии клуба в возрасте от 16 до 19 лет. Руководству команды пришлось пойти на такой шаг после того, как основной состав клуба ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки среди футболистов коронавируса.

Ранее в пятницу, 17 июня, «Сочи» поиздевался в Instagram над «Ростовом», назвав игроков клуба школьниками. Позже сочинцы удалили пост.

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