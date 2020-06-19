Клуб РПЛ поиздевался над соперником в соцсетях и удалил пост

Футбольный клуб «Сочи» в своем Instagram-аккаунте поиздевался над игроками «Ростова» в преддверии очной встречи команд в 23-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Клуб разместил фотографию школьника, сидящего в болоте за столом с компьютером. Пост сопровождала подпись: «Вся страна будет болеть за школьников! Играем, пока мама не позовет домой». Сочинцы также добавили, что публикация является шуткой, а спустя некоторое время удалили ее.

17 июня стало известно о вспышке коронавируса в «Ростове». Среди зараженных оказались шесть игроков основного состава. Команда отправилась на двухнедельный карантин. 19 июня ростовчане на выезде сыграют с «Сочи».

«Ростов» внес в заявку на матч футболистов молодежного состава, а также команды 2003 года рождения. Никто из них никогда не выходил на поле во встречах Тинькофф РПЛ.

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