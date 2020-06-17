Шесть футболистов российского клуба заразились коронавирусом

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус.

Среди них Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов. По рекомендациям Российского футбольного союза (РФС) и Роспотребнадзора «Ростов» уйдет на две недели на карантин. Арустамян посчитал, что гостевой матч с «Сочи», который по календарю должен был состояться 19 июня, находится под угрозой срыва.

Розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 19 июня. Зрителям разрешат присутствовать на стадионах, но на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов мест. Окончательное решение при этом остается за местными властями.

Сезон Тинькофф РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира лидером является «Зенит», набравший 50 очков после 22 туров. Вторым и третьим идут «Локомотив» и «Краснодар» соответственно. В их активе по 41 очку. «Ростов» занимает четвертое место с 38 очками.

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