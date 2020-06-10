Российский футбол вернется на бесплатное телевидение

Большую часть оставшихся матчей сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) покажут на общедоступном телевидении. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала «Матч ТВ».

Такой договоренности достигли телеканал «Матч ТВ», руководство Тинькофф РПЛ и российские футбольные клубы. Отмечается, что после возобновления чемпионата трансляции матчей пройдут на каналах холдинга «Матч ТВ». «Пусть ближайший месяц станет настоящим праздником футбола», — заявил глава Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин.

Розыгрыш Тинькофф РПЛ начнется 19 июня. Зрителям разрешат присутствовать на стадионах, но на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов мест. Окончательное решение при этом остается за местными властями.

Сезон Тинькофф РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира лидером является «Зенит», набравший 50 очков после 22 туров. Вторым и третьим идут «Локомотив» и «Краснодар» соответственно. В их активе по 41 очку.

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