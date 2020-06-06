Российский футбол собрались вернуть на бесплатное телевидение

Оставшиеся матчи сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), скорее всего, покажут на общедоступном телевидении. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что с большой долей вероятности российский футбол вернется на бесплатные каналы. Именно данный вариант обсуждали представители клубов РПЛ на встрече 5 июня. После возобновления чемпионата трансляции игр пройдут на каналах холдинга «Матч ТВ».

РПЛ возобновится 19 июня. Есть вероятность, что матчи пройдут при зрителях. «Роспотребнадзор» разрешил посещение матчей. Однако предусмотрено ограничение на количество болельщиков. Трибуны стадионов могут быть заполнены только на 10 процентов. Окончательное решение при этом остается за местными властями.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил финансовый урон от проведения матчей без зрителей на трибунах. Согласно его словам, российские клубы потеряют «минимум полтора миллиарда рублей».

Сезон Тинькофф РПЛ был приостановлена 17 марта из-за распространения коронавируса.

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