Российскому футболу предрекли миллиардные убытки из-за пустых трибун

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил финансовые потери клубов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) при проведении матчей без зрителей на трибунах. Его слова приводит Sport24.

64-летний функционер выразил надежду, что в Москве ослабят карантинные меры, что позволит вернуть болельщиков на стадионы. Федун подчеркнул, что для этого потребуется соблюдение санитарных норм. Кроме того, он оценил возможные финансовые потери клубов Тинькофф РПЛ в том случае, если остаток матчей проведут без болельщиков.

«Убытки? Миллионы рублей. Полтора миллиарда — это минимум», — заявил он.

7 мая Федуна госпитализировали — у владельца «Спартака» диагностировали коронавирус. Выписали российского предпринимателя только 25 мая.

Тинькофф РПЛ была приостановлена 17 марта из-за распространения коронавируса. Чемпионат планируется возобновить 21 июня.

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