Дату возобновления чемпионата России по футболу перенесли

Дату возобновления розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу перенесли. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Он рассказал, что соревнования начнутся 19 июня.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить РПЛ с 21 июня и проводить турнир до 22 июля. Командам позволят использовать по пять замен за встречу. Зрителям разрешат присутствовать на стадионах, но на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов мест.

Розыгрыш РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято в ходе заседания Бюро исполкома РФС.

На момент остановки турнира лидером является «Зенит», набравший 50 очков после 22 туров. Вторым и третьим идут «Локомотив» и «Краснодар». В их активе по 41 очку.

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