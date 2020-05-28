РПЛ решили возобновить со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в присутствии зрителей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе (РФС).

Уточняется, что на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов мест. Первый матч будет сыгран 21 июня.

Розыгрыш РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято в ходе заседания Бюро исполкома РФС.

На момент остановки лидером турнира является «Зенит», который набрал 50 очков после 22 туров. Вторым и третьим идут «Локомотив» и «Краснодар». В их активе по 41 очку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



