Установлены правила для посещения матчей РПЛ

Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о правилах, установленных для посещения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Матыцин заявил, что при проведении соревнований будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Он отметил, что болельщикам разрешат вход на стадион только в масках и перчатках. «Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», — добавил чиновник.

Ранее 2 июня стало известно, что розыгрыш Тинькофф РПЛ начнется 19 июня. Зрителям разрешат присутствовать на стадионах, но на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов мест.

Розыгрыш РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира лидером является «Зенит», набравший 50 очков после 22 туров. Вторым и третьим идут «Локомотив» и «Краснодар» соответственно. В их активе по 41 очку.

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