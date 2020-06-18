Вспышку коронавируса в российском футбольном клубе посчитали подозрительной

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров посчитал подозрительным вспышку коронавируса в «Ростове». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По мнению спортсмена, шесть заразившихся игроков — явный просчет руководства клуба и врачей. Угаров также вспомнил о том, что ростовчане изначально были против доигровки сезона, поэтому ситуация с большим количеством заболевших перед рестартом сезона выглядит странной.

О вспышке коронавируса в «Ростове» стало известно 17 июня. Команда отправилась на двухнедельный карантин. 19 июня команда должна была на выезде сыграть с «Сочи». Соперник отказал ростовчанам в переносе встречи.

Розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 19 июня. Зрителям разрешат присутствовать на стадионах, но на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов мест. Окончательное решение при этом остается за местными властями.

Сезон Тинькофф РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира лидером является «Зенит», набравший 50 очков после 22 туров. Вторым и третьим идут «Локомотив» и «Краснодар» соответственно. В их активе по 41 очку. «Ростов» занимает четвертое место с 38 очками.

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