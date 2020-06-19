Клуб РПЛ пропустил четыре мяча за 15 минут в первом матче после рестарта турнира

«Крылья Советов» на своем поле уступили «Ахмату» в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 июня, в Самаре и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В первом тайме хозяев вперед вывел Тарас Бурлак, а во втором тайме «Крылья Советов» пропустили четыре мяча за 15 минут. Дублем отметился Владимир Ильин, по голу на свой счет записали Денис Глушаков и Бернард Бериша. В концовке встречи у хозяев отличился Максим Глушенков.

Победа позволила «Ахмату» покинуть последнее место в чемпионате, набрать 23 очка и выйти на 13-ю позицию. У «Крыльев Советов» в активе осталось 22 очка, клуб замыкает турнирную таблицу.

Матч был первым после рестарта Тинькофф РПЛ. Чемпионат России был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!