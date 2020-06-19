Выпустивший «школьников» на матч РПЛ клуб забил мяч на первой минуте

«Ростов» вышел вперед на 52-й секунде выездного матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Забитым мячом отметился Роман Романов. На момент написания новости во встрече идет первый тайм, «Сочи» ведет со счетом 2:1. Через пять минут после дебютного гола защитник ростовчан Владимир Абрамов отправил мяч в свои ворота, а еще через девять минут отличился форвард хозяев Александр Кокорин.

В составе «Ростова» на поле вышли 11 дебютантов премьер-лиги, среди них исключительно воспитанники академии клуба в возрасте от 16 до 19 лет. Руководству команды пришлось пойти на такой шаг после того, как основной состав клуба ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки среди футболистов коронавируса.

Ранее в пятницу, 17 июня, «Сочи» поиздевался в Instagram над «Ростовом», назвав игроков клуба школьниками. Позже сочинцы удалили пост.

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