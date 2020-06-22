Кокорин выложил снимок в маске из крокодиловой кожи за десятки тысяч рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил в соцсетях фотографию, на которой он позирует в сшитой на заказ защитной маске за десятки тысяч рублей. На публикацию в его Instagram-аккаунте в понедельник, 22 июня, обратили внимание в Metaratings.

На снимке футболист позирует в маске, которая, по информации портала, изготовлена из кожи крокодила в элитном московском ателье и стоит около 30 тысяч рублей. Аксессуар также имеет сменный фильтр и справа украшен небольшой серебристой надписью «К.9». Отмечается, что в коллекции спортсмена есть две такие маски — черного и синего цветов.

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В комментариях под кадром подписчики осведомились, как Кокорин дышит в маске из такой плотной ткани, на что он рассказал, что «в ней есть маленькие дырочки».

Известно, что маски этого же производителя есть у российских рэперов Басты и Тимати, а также у бойца UFC Александра Волкова.

В мае королева-консорт Бельгии Матильда встретилась с женщинами-предпринимателями в защитной маске в тон наряда и столкнулась с критикой в сети. Супруга короля Филиппа посетила цветочную ферму Gediflora, чтобы обсудить с флористами влияние пандемии коронавируса на их бизнес. Пользователи не оценили ее оранжевый комбинезон и медицинскую маску того же цвета и высказались об этом в комментариях. «Когда люди уже поймут, что медицинская маска — это не модный аксессуар?» — поинтересовался один из них.

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