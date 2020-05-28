Королева Бельгии появилась на публике в маске в тон наряда и была обругана

Королева-консорт Бельгии Матильда встретилась с женщинами-предпринимателями в защитной маске в тон наряда и была обругана. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Супруга короля Филиппа посетила цветочную ферму Gediflora, чтобы обсудить с флористами влияние пандемии коронавируса на их бизнес. Она надела оранжевый комбинезон и медицинскую маску того же цвета, а также зеленые босоножки на каблуках. Из аксессуаров на Матильде — клатч, крупные золотые серьги, часы и браслеты.

Фото опубликовано @lenzer.be

Пользователи сети раскритиковали внешний вид королевы. «Когда люди уже поймут, что медицинская маска — это не модный аксессуар?» — поинтересовался один. «Еще один бесполезный нарядный политик, который мешает людям работать», — подчеркнул второй. «Теперь из-за нее люди будут оценивать, подходят ли защитные маски к выбранному наряду», — возмутился третий.

28 мая наряд дочери Трампа высмеяли в сети за схожесть со шторкой для ванны. Иванку сфотографировали в белом платье Lela Rose с принтом в виде желтого цветка за 1800 долларов (127 тысяч рублей), а также медицинской маске с похожим рисунком. Пользователи сети высмеяли наряд бизнесвумен. «Кого стошнило на платье Иванки?» — написал один из юзеров.

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