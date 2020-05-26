Мелания Трамп вышла в свет в пальто Gucci за сотни тысяч рублей

Жена президента США Дональда Трампа Мелания вышла в свет в наряде люксового итальянского бренда Gucci за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Первая леди страны появилась на ежегодном возложении цветов на Могилу Неизвестного Солдата (Tomb of the Unknown Soldier) в штате Вирджиния в белом пальто с золотыми пуговицами и туфлях на каблуке марки Manolo Blahnik в тон наряда. Стоимость верхней одежды на сайте модного дома составляет 3,5 тысячи долларов (250 тысяч рублей).

Фото опубликовано @melaniatrumpworld

Отмечается, что церемония в честь Дня поминовения состоялась на Арлингтонском национальном кладбище (Arlington National Cemetery). В ней также приняли участие вице-президент США Майк Пенс и министр обороны США Марк Эспер.

В феврале в наряде Мелании Трамп, который она надела на ежегодное обращение президента к Конгрессу США, углядели неуважение к женщинам. Знаменитость появилась в черном костюме Dolce & Gabbana и ее раскритиковали в сети за выбранный цвет наряда, поскольку она выделялась на фоне членов Демократической партии. Они, в свою очередь, прибыли на мероприятие в одежде белого цвета, поддержав тем самым движение суфражисток, начавших борьбу за права женщин.

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