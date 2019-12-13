Платье Мелании Трамп на балу Конгресса высмеяли в сети

Платье жены президента США Дональда Трампа Мелании стало поводом для шуток в социальных сетях. Об этом сообщает Express.

На традиционный рождественский бал Конгресса, который состоялся в большом фойе Белого дома 12 декабря, первая леди страны пришла в длинном белом платье ливанского бренда Reem Acra. Сверху на плечи она накинула кейп (пальто-накидка трапециевидной формы — прим. «Ленты.ру») из такой же ткани, расшитый кристаллами по кромке.

Дональд Трамп и Мелания Трамп Фото: Mark Wilson / Getty Images

Внимание пользователей Twitter привлек дизайн плаща, который они сочли нелепым. «Что?! Она думала, что в белом наряде будет похожа на ангела?», «А она знает, что рукава сделаны для того, чтобы продевать в них руки?», «Зачем она надела банных халат на ужин?», «Она могла хотя бы надеть плащ нормально, или у нее проблемы с руками? Просто любопытно, но в целом мне все равно», — высмеивали они.

Это не первый раз, когда Мелания Трамп выбирает нестандартную одежду для официальных мероприятий. В декабре на приеме лидеров стран НАТО в Лондоне она появилась в ярко-желтом кейпе, в то время как члены королевской семьи были одеты в костюмы спокойных цветов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!