Журналистка забыла просунуть руку в рукав и вышла в свет

Австралийская политическая обозревательница Фиона Уиллан (Fiona Willan) неправильно надела платье на мероприятие и посмеялась над своей ошибкой в соцсетях. На ее пост обратили внимание в The Sun.

Журналистка ресурса Channel 9 появилась на парламентском балу Midwinter Ball в Канберре в белом длинном платье модельера Тони Матицевски (Toni Maticevski).

Уиллан приняла один из рукавов своего наряда за дизайнерский элемент. Она не просунула в него руку и в таком виде позировала перед камерами. На опубликованных позднее в сети фотографиях видно, как рукав свисает из-под подмышки журналистки.

«Настал момент, когда я вынуждена признать, что забыла просунуть руку в рукав! (Да простит меня Тони Матицевски)», — пошутила она в своем Twitter.

Однако в течение вечера Уиллан догадалась о своей ошибке и надела платье правильно.

Ранее пользователей сети возмутил наряд жены президента США Дональда Трампа Мелании. 11 сентября супруги почтили память жертв теракта, произошедшего в 2001 году в Нью-Йорке. Внимание общественности привлекла оптическая иллюзия на пальто первой леди: разрез на темно-синем подоле окаймлен белыми нитками таким образом, что по форме он напоминает одну из башен-близнецов. Более того, справа к нему пришита пуговица, и на фото кажется, что в «башню» врезается объект, похожий на самолет.

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