Пальто Мелании Трамп напомнило про теракт 11 сентября и возмутило американцев

Наряд жены президента США Дональда Трампа Мелании вывел из себя общественность. Первая леди опубликовала фотографию в Twitter с Мемориала рейсу 93, на которой она запечатлена вместе с супругом спиной к камере.

В среду, 11 сентября, супруги почтили память жертв теракта, произошедшего в 2001 году в Нью-Йорке. «Мы всегда будем помнить 11 сентября», — написала Мелания под снимком. Внимание пользователей соцсети привлекла оптическая иллюзия на ее пальто: разрез на темно-синем подоле окаймлен белыми нитками таким образом, что по форме он напоминает одну из башен-близнецов. Более того, справа к нему пришита пуговица, и на фото кажется, что в «башню» врезается объект, похожий на самолет.

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Комментаторы бросились критиковать Меланию за неподобающий внешний вид. «В ее посте об 11 сентября Мелания стоит в пальто, изображение на котором действительно похоже на самолет, врезающийся в башню. Она что, уволила всех стилистов, или это просто ее самый большой провал?» — негодовал один из них. «Кто-нибудь, помимо меня, видит самолет и башню на пальто Мелании?» — осведомился другой. «Я увидела это, и меня охватил озноб. Какого черта», — поделилась впечатлениями третья пользовательница Twitter. «Странный дизайн. Я не могу поверить, что она сама не заметила эту странную форму и нелепое расположение кнопок», — высказалась четвертая.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.

Это не первый раз, когда Меланию Трамп критикуют за выбор костюмов. Так, в июне 2018 года она приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в плаще с надписью «Мне все равно, а вам?». Знаменитости уличили ее в безразличии к вопросу разлучения детей с родителями нелегальных иммигрантов на границе с США согласно закону «нулевой терпимости», введенным американским президентом. А в октябре того же года Меланию осудили за выбор костюма рабовладельца для поездки в Кению.

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