Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7

Жену президента США Дональда Трампа Меланию раскритиковали за наряд, в котором она появилась на саммите «Группы семи» G7 во Франции. Об этом сообщает Daily Express.

49-летняя Мелания Трамп появилась на саммите в ярко-желтом платье американского бренда Calvin Klein с бело-розовыми цветами, окрашенными по технологии тай-дай. На ногах первой леди США были туфли лодочки цвета фуксия Christian Louboutin стоимостью 470 евро.

Пользователи Twitter раскритиковали наряд супруги главы государства. «Трамп и Мелания прибыли во Францию. Кажется, с первой леди случилась какая-то беда в полете, и теперь на ее платье гигантское пятно», — пошутил парень с ником @MikeSington. «Мелания надела желтое платье в связи с забастовками желтых жилетов!» — отметила @Reinette47. «Это же желтое платье с кровавыми пятнами! Спасибо, что напомнила [Эммануэлю] Макрону о его жестокости», — глумился третий пользователь @Karmaincorrect. «Кажется, платью Мелании требуется немного визина», — насмехался @CubFan4028.

Это не первый раз, когда наряды Мелании Трамп критикуют в социальных сетях. Так, в июне первую леди США высмеяли за то, что она забыла снять солнечные очки на мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии. Пользователи Twitter обвинили ее в грубости и неуважении по отношению к ветеранам.

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