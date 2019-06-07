Меланию Трамп обвинили в неуважении к ветеранам из-за наряда

Жену президента США Дональда Трампа Меланию раскритиковали за солнечные очки, которые она не сняла во время мероприятия, посвященного 75-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летняя Мелания прибыла в Нормандию вместе с супругом в четверг, 6 июня. На церемонии она появилась в черном пальто средней длины, черных туфлях и солнечных очках. Из-за того что первая леди забыла снять очки, пользователи соцсетей обвинили ее в грубости и неуважении по отношению к ветеранам.

«Мелания снова не удосужилась снять очки во время исполнения государственного гимна. С таким же успехом вместо нее мог приехать двойник. Никто бы ничего не понял», — язвила одна из них. «Почему Мелания в очках? Ей всегда важнее ее образ. Какое неуважение. У женщины просто нет достоинства», — поддержала другая. «Почему Мелания Трамп не сняла свои солнцезащитные очки на самой торжественной церемонии? Как неуважительно! Миссис Макрон очков не надевала. Она просто не может смотреть людям в глаза. Ей кажется, что она пьет шампанское где-то на французской ривьере», — возмутилась еще одна пользовательница.

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Торжественные мероприятия состоялись в Великобритании и во Франции. В честь «Дня Д» (дня высадки войск союзников в Нормандии) съехались представители 16 стран, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Союзники высадились в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп придумала способ впечатлить королеву во время государственного визита. На встречу с Елизаветой II она пришла в платье-рубашке итальянского модного бренда Gucci, которое было украшено зелеными и оранжевыми принтами со знаменитыми лондонскими достопримечательностями.

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