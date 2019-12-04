Внешний вид Мелании Трамп на приеме НАТО ввел в замешательство поклонников

Супруга президента США Мелания Трамп выбрала нестандартный наряд для приема лидеров стран НАТО, прошедшего в Букингемском дворце в Лондоне. Об этом пишет USA Today.

На снимках первая леди запечатлена в ярко-желтом кейпе (пальто-накидке трапециевидной формы — прим. «Ленты.ру») длиной ниже колена, который она дополнила туфлями-лодочками цвета фуксии.

При этом члены королевской семьи появились в образах более стандартных оттенков. В частности, герцогиня Кембриджская Кэтрин выбрала для мероприятия закрытое зеленое платье, супруга принца Чарльза герцогиня Корнуольская — красное платье с черной накидкой, а Елизавета II — изумрудный костюм с жемчужным ожерельем.

Пользователи сети обсудили наряд первой леди США в комментариях под постом в ее Instagram-аккаунте. «Что за чертовщина на вас надета? Люблю ваш стиль, но это какой-то кошмар», — заявил один. «Какой ужасный выбор. Да и Камилла не лучше. И это для такого-то мероприятия!» — подтвердил другой. В то же время некоторые принялись защищать супругу Дональда Трампа. «Как здорово ваша обувь гармонирует со вставками на кейпе», — высказался комментатор. «Замечательный выбор цвета», «Шикарный вид, особенно впечатляют туфли!» — писали другие подписчики.

12 сентября наряд Мелании Трамп вывел из себя общественность. Внимание пользователей соцсети привлекла оптическая иллюзия на ее пальто: разрез на темно-синем подоле окаймлен белыми нитками таким образом, что по форме он напоминает одну из башен-близнецов. Более того, справа к нему пришита пуговица, и на фото кажется, что в «башню» врезается объект, похожий на самолет.

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