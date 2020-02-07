В наряде Мелании Трамп углядели неуважение к женщинам

В наряде жены президента США Дональда Трампа Мелании углядели неуважение к женщинам. Об этом сообщает портал Yahoo.

Первая леди страны появилась на ежегодном обращении президента к Конгрессу США 4 февраля в черном костюме Dolce & Gabbana, состоящем из юбки миди и пиджака. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуке в тон наряда. Ее образ дополняли несколько колец с драгоценными камнями.

Трамп выделялась на фоне членов Демократической партии, которые прибыли на мероприятие в одежде белого цвета, поддержав движение суфражисток, начавших борьбу за права женщин. Они также заявили, что это протест против опасной политики Трампа.

«Горжусь тем, что присоединяюсь к "Женскому демократическому собранию", сегодня мы #WearWhite. Тем самым мы поддерживаем борьбу женщин во всем мире за равные права», — написала спикер парламента США Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) в своем Twitter.

Журналисты Yahoo посчитали, что цвет костюма Мелании Трамп символизирует ее протест против представителей Демократической партии и их заявлений. Они напомнили и о других нарядах жены президента, в которых общественность подозревала двоякий смысл.

Так, например, в июне 2018 года она приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техас в плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?». Знаменитости во главе с американской комедийной актрисой Челси Хэндлер атаковали ее гневными постами в Twitter. Однако муж Мелании объяснил, что послание на верхней одежде было адресовано лживой желтой прессе.

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