Мелания Трамп пришла к ветеранам без маски и подверглась критике

Жена президента США Дональда Трампа Мелания подверглась критике из-за появления на встрече с пенсионерами без защитной маски. Об этом сообщает портал Express.

На опубликованных кадрах Трамп запечатлена в черном платье длины макси в белый горох, а президента США сфотографировали в классическом костюме, белой рубашке и красном галстуке.

Первая леди страны вместе с мужем почтили память участников Корейской войны в Вашингтоне по случаю 70-й годовщины ее начала. Супружеская пара возложила цветы к мемориалу и пообщалась с ветеранами, при этом они оба не надели медицинские маски.

Пользователи осудили Трамп в соцсетях за то, что она пришла на встречу с пожилыми людьми без необходимой защиты. «Было бы более уважительно, если бы ты надела маску», — написал один из них. «Учитывая пожилой возраст ветеранов и то, как часто вы посещаете наиболее зараженные части страны, я считаю ваши действия безрассудными», — подчеркнул второй. «Без маски. Как же эгоистично и неуважительно», — высказался третий. «Почему вы оба не защищаете здоровье пенсионеров? Вы должны были надеть маски», — заключил четвертый.

4 июня Меланию Трамп обругали в сети за неподобающий наряд в церкви. Ее запечатлели вместе с супругом в Национальном храме Святого Иоанна Павла II. Первая леди в качестве наряда выбрала черное платье без рукавов. Ее раскритиковали в сети за то, что она появилась в храме с голыми плечами.

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