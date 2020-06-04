Меланию Трамп осудили в сети за голые плечи в церкви

Пользователи сети осудили жену президента США Дональда Трампа Меланию за то, что она посетила церковь в неподобающем наряде. Фотографии появились в ее официальном Twitter-аккаунте.

На размещенных кадрах Мелания Трамп вместе с супругом запечатлены в Национальном храме Святого Иоанна Павла II в Вашингтоне. Они прибыли, чтобы возложить венок в честь столетия бывшего папы. Первая леди была одета в черное платье без рукавов длины миди, туфли на каблуках марки Manolo Blanik и солнцезащитные очки Dior.

Появление Мелании Трамп в храме с голыми плечами вызвало негодование в социальных сетях. «В церковь нельзя приходить в таком виде, это вопрос уважения», — написал один пользователь. «Проститутка с обнаженными плечами восхваляет религию в католической церкви. Невероятно!» — выразился второй. «Какой позор», — добавил третий.

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Некоторые юзеры вспомнили, как общество осуждало бывшую первую леди США Мишель Обаму за то, что она неоднократно появлялась на публике в нарядах без рукавов. «Невозможно забыть скандал, возникший из-за того, что Мишель вышла в свет наряде с обнаженными плечами. Мелании все сходит с рук. Двойные стандарты», «В платье без рукавов? В церкви? Мишель попала бы в ад за это», — писали они.

В феврале в еще одном наряде Мелании Трамп, который она надела на ежегодное обращение президента к Конгрессу США, разглядели неуважение к женщинам. Знаменитость появилась в черном костюме Dolce & Gabbana, и ее обругали в сети за выбранный цвет наряда, поскольку она выделялась на фоне членов Демократической партии. Все они прибыли на мероприятие в одежде белого цвета, поддержав тем самым движение суфражисток, начавших борьбу за права женщин.

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