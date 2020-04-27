Пара начала торговать домашней одеждой и заработала 11 миллионов за семь минут

Австралийская пара выставила на продажу новую коллекцию спортивной одежды собственного бренда STAX и заработала 150 тысяч долларов (больше 11 миллионов рублей) за семь минут. Об этом сообщает Daily Mail.

Матильда Мюррей (Matilda Murray) и Дон Робертсон (Don Robertson) рассказали, что несмотря на пандемию, они хотели как можно скорее начать продавать созданную ими линейку спортивной одежды. Коллекция бесшовных изделий представлена в шести разных цветах, в нее входят лосины за 74 доллара (5519 рублей), велосипедки за 49 долларов (3654 рублей) и спортивные бюстгальтеры за 44 доллара (3281 рубль).

«Мы объявили о распродаже, которая будет доступна для первых 100 покупателей в течение всего 30 минут», — пояснила Мюррей. По ее словам, в результате на сайт поступило 1000 заказов за первые семь минут скидок и предпринимателям пришлось приостановить продажу. «Мы заработали 150 тысяч долларов (больше 11 миллионов рублей) вместо ожидаемых 30 тысяч долларов (2,3 миллионов рублей)», — отметила австралийка.

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По информации издания, количество заказов в интернет-магазинах увеличилось в связи с пандемией коронавируса, из-за которой у покупателей нет возможности ходить в торговые центры. Кроме того, вынужденные работать из дома сотрудники офисов принялись покупать больше комфортной домашней и спортивной одежды наподобие STAX.

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