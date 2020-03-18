Девушка бросила работу, создала бренд нижнего белья и заработала миллионы

Девушка бросила работу в офисе, создала бодипозитивный бренд нижнего белья и разбогатела. Об этом сообщает издание The Sun.

27-летняя Джоанна Бабан-Моралес (Joanne Baban-Morales) запустила собственную марку NuNudes через несколько лет после того, как обнаружила, что слово nude («телесный») было определено в Оксфордском словаре как «бледно-розово-бежевый цвет». Этот факт возмутил предпринимательницу, поскольку термин исключал оттенки кожи цветных людей. «Каждой женщине необходимо иметь нижнее белье телесного цвета, но не каждая может найти оттенок, подходящий под тон ее кожи. Именно поэтому я решила создать NuNude», — пояснила начинающий дизайнер.

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В настоящий момент бренд производит нижнее белье для женщин с любым типом фигуры и цветом кожи. Помимо белья, ассортимент марки включает в себя домашнюю одежду, боди и комбинезоны. Для съемок в рекламных кампаниях вместо моделей дизайнер приглашает покупателей NuNude.

Как рассказала Бабан-Моралес, три года назад она вложила в бренд семь тысяч фунтов стерлингов (655 тысяч рублей), которые накопила за время работы в офисе. К 2020 году бизнес принес ей миллион фунтов стерлингов (около 94 миллионов рублей).

В марте 49-летняя Тони Галлоуэй оставила работу сиделки и разбогатела на откровенных фото. Женщина рассказала, что из-за симптомов менопаузы ей пришлось оставить прежнюю карьеру, однако она начала продавать собственные откровенные снимки на специальной платформе Frisk.Chat и заработала значительную сумму.

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